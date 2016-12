EsticadoresdeHorizontes - ​​A proteção das Juventudes

Juventude

12.09.2016

Adital

A série "Esticadores de Horizontes”, publicada semanalmente no site da Adital-IHU, chega ao fim com uma entrevista com o presidente do Conselho Nacional da Juventude (Conjuve), Daniel Souza. Desde abril, foram 24 reportagens multimídias produzidas em torno das atuações de ONGs junto à juventude de Fortaleza, com repercussão entre representantes do poder público e sociedade civil. Nos próximos dias 16 e 17 de setembro, na Igreja Betesda do bairro Joaquim Távora, entrevistados e interessados no debate em torno da resiliência da juventude em situação de vulnerabilidade passam a limpo trajetórias de vidas e ideias que apontam para transformações sociais.

Veja a entrevista:

O marco legal das juventudes