IHU e Adital juntos em novo portal

Democratização da comunicação

18.08.2016

Adital

Queridas leitoras e queridos leitores,

A página web do Instituto Humanitas Unisinos - IHU mudou. A partir da agora os leitores e leitoras conhecerão o novo sítio, que continuará sendo aberto, gratuito e repleto de informações com conteúdo copyleft. O novo portal é resultado da parceria fimada entre a Agência Informação Frei Tito para América Latina - Adital e o Instituto Humanitas Unisinos - IHU.

O sítio foi construído de modo que seja responsivo, isto é, as páginas serão visualizáveis em qualquer tipo de tela – celular, tablet, notebooks e computadores desktop – sem prejuízo de leitura, adaptando-se ao dispositivo utilizado. Além disso, as diferentes buscas de conteúdos dentro da nova página foram aprimoradas, podendo-se, inclusive, pesquisar por categorias específicas, como, por exemplo, "Entrevistas”. Parte dos conteúdos estará disponível em português e espanhol, garantindo uma maior penetração em toda América Latina.

A viabilização deste novo portal e da parceria entre Adital e Instituto Humanitas Uninisinos - IHU é fruto da dedicação e empenho do Pe. Ermanno Allegri, idealizador e fundador da Adital, que desde o ano 2000 produz e divulga conteúdos informativos e noticiosos relacionados à América Latina. Por isso registramos nosso agradecimento especial ao Pe. Ermanno, cuja contribuição e esforço foi fundamental em todo o processo que permitiu a realização do novo sítio web.

A Adital informa que até o dia 23 de setembro continuará publicando no site www.adital.com.br a reportagem #EsticadoresdeHorizontes.



As imagens são reproduções da nova página do Instituto Humanitas Unisinos



Aproveitamos o ensejo para fazer um agradecimento especial a todos os leitores e leitoras de nossas páginas. Somente no ano de 2015 foram 4,7 milhões de acessos às nossas páginas. A atenção, carinho e rigor de todos que nos acompanham, elogiam e criticam, são, sem dúvidas, razões que movem o nosso trabalho e o nosso compromisso com a informação como bem comum.

Para as/os internautas se familiarizarem com as mudanças, adiantamos algumas novidades da nova página web do Instituto Humanitas Unisinos - IHU/Adital.

Sejam todos muito bem vindos à nossa nova casa!

Home Page

A nova página inicial terá no topo, em destaque, a Entrevista do Dia e as Notícias do Dia com fotos. Nos destaques abaixo, será possível acessar as demais Notícias do Dia. Acima, as imagens mostram a página inicial no desktop (grande, à direita) e no celular.

Destaques da home

Logo abaixo da Entrevista do Dia e das Notícias do Dia, estarão disponíveis outros destaques da nova página, seguindo a lógica do atual sítio do Instituto Humanitas Unisinos – IHU. Os próximos quatro eventos estarão sempre disponíveis na página inicial, bem como os destaques da Revista IHU On-Line e dos três últimos cadernos das Publicações.

Notícias

Na página de Notícias o leitor terá acesso, no topo, aos destaques da página inicial e às demais notícias em ordem de publicação. A novidade fica por conta dos filtros por categorias, sendo que as notícias, além de serem todas exibidas nesta seção, poderão, também, ser visualizadas separadamente por categoria, como, por exemplo, filtrar por "Entrevistas”.

Página interna de Notícias

A página de Notícias conta com várias funcionalidades. Todo o conteúdo é compartilhável em diferentes redes sociais ou por e-mail, conforme os botões de compartilhamento na parte superior esquerda do texto. Há algumas novidades nesta página.

Na parte superior, à direita, o leitor e a leitora poderão acessar versões em idiomas diferentes de uma mesma Notícia ou Entrevista. Quando esta opção estiver ativa, o leitor poderá ver a bandeira do idioma correspondente (por exemplo, para acessar uma versão em espanhol basta clicar na bandeirinha da Espanha).

Além disso, à esquerda, o leitor verá alguns destaques, tais como o das últimas edições da Revista IHU On-line, Mais lidos e Assinatura da newsletter. Na versão em desktop o leitor visualizará uma flecha nas laterais, que ao clicar levará para a próxima Notícia do Dia. Nas versões para celular e tablet, basta o leitor passar o dedo suavemente para o lado e a próxima notícia será exibida.

Páginas Institucionais

As páginas Institucionais ganharam um novo desenho. Diferente das páginas de Notícias, possuem um visual exclusivamente destinado aos assuntos relativos à Instituição, agrupando diferentes linguagens em uma só página. Com os conteúdos organizados de modo mais centralizado, o acesso do leitor às informações relevantes fica facilitado.

Publicações

A partir de agora na página de Publicações você poderá ter acesso a todas as versões digitais dos Cadernos publicados pelo Instituto Humanitas Unisinos – IHU com apenas um clique. Além da comodidade de acesso ao conteúdo, o leitor poderá filtrar a busca de acordo com a publicação que deseja acessar: IHU ideias, Teologia Pública, Cadernos IHU e IHU em Formação. Os textos são todos gratuitos.

Espiritualidade

A seção Espiritualidade continua com os conteúdos tradicionais Comentário do Evangelho, Cursos de Espiritualidade Bíblica e Atendimento Espiritual. Em breve serão retomadas as seções Calendário Inter-religioso, que terá uma versão mais interativa e com uma visualização amigável, e a seção Mártires da Humanidade.