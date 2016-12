EsticadoresdeHorizontes - O espírito do lugar

Juventude

12.08.2016

Adital

Texto: Ethel de Paula

Fotos : Marcelo Barbalho e 202B

Evangelizar é político. No Lagamar, o grupo católico-cristão Jovens em Busca de Deus usa as catequeses para dotar crianças e adolescentes do lugar de senso crítico e capacidade para transformar o contexto de exclusão em que vivem. Adriana Gerônimo, 26, é uma das catequistas do JBD que crê em um Deus acolhedor e revolucionário, comprometido com a justiça social e a vida em abundância, com iguais oportunidades para todos. Com fé, ela também vai à luta pelo bem-estar coletivo.

