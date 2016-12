13ª carta al Pueblo de Dios

OPINIÓN

11.08.2016

Adital

Grupo de curas en Opción por los pobres

11 de agosto de 2016

En el evangelio del domingo (Lucas 12,49-53) Jesús nos presenta un conflicto y dice muy claramente que sus seguidores no pueden quedar a "media agua” como diplomáticamente, sino que han de tomar partido. El conflicto es constitutivo del mensaje de los profetas y del profeta Jesús. La ambigüedad se parece más a la diplomacia que al Evangelio. El compromiso del seguidor de Jesús es con el Evangelio del Reino, y nuestra misión es "quedar de ese lado” de la brecha. El cristiano no es aquel que huye de los conflictos sino quien ante el conflicto existente toma partido por la justicia y la paz, la verdad y la vida.

Los duros momentos que estamos viviendo como país nos exigen posicionarnos y decir una palabra que no podemos callar.

Libertad a Milagro Sala

La falta de justicia en todo el país, y la vigencia de un "estado policial” se manifiestan claramente en los 200 días de detención ilegal de la presa política Milagro Sala y sus compañeros y compañeras injustamente detenidos. A eso se debe sumar el accionar de la Policía de la Provincia de Córdoba en la localidad de Carlos Paz que detuvo a 9 integrantes del Comité por la libertad de Milagro Sala de la localidad mientras realizaban murales reclamando por la libertad de Milagro. Los detenidos fueron finalmente liberados.

Como curas, y aprovechando su presencia en la celebración por el asesinato del obispo de La Rioja, Monseñor Angelelli, le expresamos al obispo de Jujuy, Daniel Fernández, nuestro reclamo de que no solamente visite a la detenida política sino que haga suya una clara postura en favor de la justicia con una firme denuncia de la injusticia y la virtual suspensión del estado de derecho impuesto autoritariamente por el gobernador Gerardo Morales. Y a la vez se silencia toda la injusticia de décadas que involucran a las autoridades del Ingenio Ledesma, donde reside gran parte del poder real de la Provincia.

Memoria, verdad y justicia amenazadas.

Carlos Fernando Arroyo, intendente de Cambiemos en Mar del Plata, volvió a justificar el golpe del 24 de marzo de 1976 y el terrorismo de Estado: "Queremos lograr que el vecino de Mar del Plata vuelva a ser el vecino feliz de hace 40 años que podía caminar por la calle con tranquilidad e ir a cualquier lado" rematando: "queremos terminar con el malviviente".

Adherimos a la declaración de los secretarios de DDHH de 11 provincias argentinas "reunidos/as en el XXIV Consejo Federal de Derechos Humanos” y las numerosas preocupaciones allí expresadas, un resumen de las cuales puede verse en http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-305874-2016-08-03.html.

Insistiendo con la convicción de que los poderosos del país son los verdaderos gobernantes repudiamos las diferentes editoriales del diario la Nación que el gobierno "obedeció” en materia Derechos Humanos. En particular los 50 genocidas que deberían estar cumpliendo su condena en "cárcel común” y han sido derivados a "prisión domiciliaria”.

El intento de detención de Hebe de Bonafini ha merecido nuestro rechazo y hemos expresado nuestra solidaridad con Hebe y con la Asociación Madres de Plaza de Mayo. El juez Marcelo Martínez de Giorgi, tan "comprensivo” con poderosos como David Mulford uno de los imputados por el perverso "Plan Megacanje”, ha querido obedecer las iniciativas del gobierno que ha decidido medidas ejemplificadoras contra todo lo que se opone a su capitalismo salvaje. Afortunadamente una marea humana ha servido de escudo para defenderla de este atropello.

Finalmente el juez concurrió el martes 10 a la sede de las Madres a tomar declaración a Hebe, cosa que podría haber hecho desde un principio, pero no hay duda que muchas veces se busca la foto que genere una "sensación”, más que la justicia en sí misma.

El presidente Macri mantuvo una entrevista con el sitio estadounidense BuzzFeed y dejó un tendal de desatinos en materia de DDHH:

Habló de "guerra sucia" en la última dictadura, concepto totalmente inaceptable. No hubo guerra, no hubo dos bandos, hubo terrorismo de Estado que asesinó y desapareció de manera sistemática y planificada a quienes se le opusieron, obreros, docentes, estudiantes, obispos, curas, catequistas, militantes, etc. Hubo un genocidio, no un error.

Afirmó que "no tiene idea si fueron 9 mil o 30 mil" los desaparecidos porque "es una discusión que no tiene sentido" y remarcó que "la mayor prioridad" del Gobierno son los derechos humanos del siglo XXI. O sea que su política de DDHH se basa en la negación de la realidad. El desprecio y el ninguneo por la vida de las víctimas del terrorismo de estado nos causa rechazo. Imaginamos qué pasaría si algún mandatario europeo dijera que no le importan cuántos judíos fueron asesinados en el holocausto nazi.

Dijo que está "de acuerdo" en que se esclarezca qué pasó en la dictadura a través de los juicios por delitos de lesa humanidad, pero advirtió que no cree "en la forma en que se condujo el gobierno anterior, donde interfirió, presionó" a la Justicia porque "esa no es la forma de disfrutar de una vida en democracia". El proceso de memoria, verdad y justicia llevado a cabo en la última década ha merecido el elogio unánime de organizaciones de DDHH de todo el mundo, pero parece que el presidente estaba mirando otro canal. Además si le preocupan las presiones a la justicia debería ponerle límites a sus funcionarios que presionan públicamente en los medios a la Corte Suprema en el tema del aumento de tarifas, y retirar sus operadores de los tribunales de Comodoro Py. Las continuas declaraciones del presidente, la vicepresidenta y el jefe de gabinete no hacen sino manifestar sus deseos de una justicia dependiente y cómplice.

Esas infelices declaraciones del presidente Macri al hablar de los "Derechos Humanos” (con el acto fallido de hablar de "recursos humanos”) nos llevan a compartir lo dicho por Tati Almeida: "Macri sigue hostigando, sigue queriéndose enfrentar con la memoria que no tiene, ni le importa (…) No puede decir que no está seguro de la cantidad de desaparecidos. Acá hubo un genocidio reconocido internacionalmente y el terrorismo vino del Estado. Que no vengan más con esto de querer implantar la Teoría de los Dos Demonios (…) En manos de estas personas está la memoria de nuestros hijos, pero para eso estamos nosotras”. En plena coherencia con esto nos solidarizamos indiscutiblemente con la marcha 2000 de las Madres de Plaza de Mayo por Memoria, verdad y justicia.

Situación social y económica deteriora la vida de la población.

Siguen manifestándose reclamos en las calles, como es el caso de la planta Zucamor (Quilmes), en Catamarca y en el Ingenio Ledesma (Jujuy). En la ex Massuh en acuerdo con el intendente Martiniano Molina se permitió un flagrante atentado al medio ambiente felizmente suspendido por un juez digno.

Son cada vez más frecuentes los vecinos en las calles y cortes de rutas por falta de suministro eléctrico que tienen toda la apariencia de un "apriete” de las empresas eléctricas para exigir la implementación de tarifazos. Recientemente el municipio de Rio Cuarto, Córdoba, despidió – el día de San Cayetano – 280 trabajadores municipales. En Bahía Blanca fueron despedidos 60 empleados de supermercados Burgos y la cifra de Empleados de la Construcción llega a no menos de 2500. Según el CEPA en julio fueron despedidos 14.000 trabajadores llegando a 194.000 desde la asunción del nuevo gobierno.

Sigue siendo notable la presencia de una policía "desatada” que golpea vecinos, manifiesta su autoritarismo y reprime sin control. Ya hemos denunciado el "mensaje” que significó el robo en la Parroquia Ntra. Sra. de Fátima de la Isla Maciel. Semejantes mensajes "mafiosos” padecieron en estos días la periodista Cynthia García y el ex Secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno. Dejar a las fuerzas de seguridad y los agentes de inteligencia a su propio manejo no hace sino invitarnos al temor con personas armadas como "dueños de las calles”, esto se agravaría notablemente con la participación en seguridad interna de las Fuerzas Armadas, algo que ya hemos repudiado.

En una misma sintonía repudiamos el accionar policial en Santiago del Estero contra el MOCASE (Movimiento Campesino de Santiago del Estero) donde los derechos de nuestros hermanos campesinos poseedores centenarios de la tierra están siendo perseguidos por una justicia que sistemáticamente se pone del lado de los poderosos, quienes, en el mejor de los casos, compran las tierras en inmobiliarias sin encontrarse ni reconocer los derechos de los poseedores legales que las habitan, los aprietes a docentes impidiéndoles llegar a las marchas de los maestros, o la detención de un menor en Villa Rosas (Bahía Blanca) por no llevar consigo papeles de propiedad de su pequeña moto a la vez que agredieron a una joven que salía en defensa del chico y a otra persona que filmaba con su celular lo que pasaba. Al mismo tiempo que se cumplieron 8 meses de la dudosa muerte del joven Ángel Gallardo de la localidad de Ingeniero White, inmediatamente calificado por las autoridades como suicidio, cuando hay fuertes sospechas de la intervención (o como mínimo encubrimiento) de los "hijos del poder".

Se organizó, el día 7 de agosto, San Cayetano, patrono del Pan y del Trabajo una marcha desde el Santuario a la Plaza de Mayo organizada por la CETEP, la CCC y Barrios de Pie. En ese mismo contexto el Papa Francisco expresó que el "trabajo es tan difícil lograrlo, sobre todo cuando seguimos viviendo momentos en los cuales los índices de desocupación son significativamente altos”. Algo totalmente distorsionado en la interpretación que hizo el presidente queriendo mostrarse amable y ahora cercano al Pontífice o como el periodista oficialista Julio Blanck lo expresara al habla del "notorio acercamiento reciente entre el Pontífice y el Presidente” ya que el "Papa, como es público, viene de elogiar las cualidades personales de Macri y de resaltar la vocación social de la gobernadora María Eugenia Vidal y la ministra Carolina Stanley. Ha dicho, y mandado decir, que en la relación institucional su representante y vocero autorizado es sólo el cardenal Mario Poli”. De más está decir que no es eso lo que supuestamente dijo el Papa en el reportaje del otro periodista oficialista Joaquín Morales Solá, pero la fidelidad a los hechos o los dichos no parece un imperativo para ciertos agentes de prensa.

Las declaraciones del ministro de Trabajo Jorge Triaca (h) con motivo de la fiesta se San Cayetano conforman un nuevo capítulo en la burla sistemática a los pobres que caracteriza a todos en el gobierno de Cambiemos: "que Dios nos acompañe cuidando el trabajo y abriendo oportunidades”. Así como el presidente afirmó que cada consumo de energía que realizamos es una fábrica menos que se abre, el Ministro de Trabajo (¡nada menos!) parece responsabilizar a Dios y a San Cayetano por la falta o no de trabajo en Argentina. Son las políticas implementadas por Cambiemos las que provocan la desocupación reinante y por la que multitudes fueron al Santuario a pedir "Pan y Trabajo”. Un ministro que no recibe a los trabajadores en riesgo y que espera intervenciones "desde el cielo” no tiene ni remotamente la idoneidad necesaria para ejercer su cargo. Demasiados funcionarios ya de este "mejor equipo” están demostrando su ineptitud ideológica y deberían tener la dignidad de renunciar.

Fue notable (y debidamente silenciado por la prensa hegemónica y oficialista) el segundo "ruidazo” ante un gobierno cada vez más "sordo” ante todos los reclamos populares.

Llama la atención la falta de productos como el aceite y la manteca. El discurso de que la escasez en Venezuela es fruto de un gobierno perverso parece no aplicarse con la misma vara a un gobierno que deja hacer lo que deseen a los empresarios inspirado en la supuesta "mano invisible del mercado”.

Ante la falta de un precio sostén acorde de la leche, muchos tambos se van cerrando y muchos hermanos y hermanas nuestros, particularmente del oeste santafesino, son expulsados a vivir en el desarraigo de las ciudades.

Repudiamos el vaciamiento del RENATEA – Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores agrarios – y el despido de 800 trabajadores; dándose de baja el convenio colectivo de trabajo en un espurio acuerdo entre UPCN y el Ministerio de Trabajo. El vaciamiento del organismo no sólo lo deja sin estructura sino que deja sin efecto la ley 26.727 del año 2011 retrotrayéndonos a la ley 22.248 de la dictadura militar.

Las pésimas condiciones de trabajo del peón rural (y el desinterés cómplice del sindicato que debiera protegerlos pero se ha "casado” fielmente con las patronales) se pudo ver en el accidente, afortunadamente sin víctimas, de un camión cargado de tareferos que volcó en Campo Ramón - Villa Bonita (Misiones)

En una expresión más de hablar y expresar todo lo contrario de lo evidente, el asesor del presidente Alejandro Rozitchner afirmó que "este no es un gobierno conservador: es transgresor y prioriza a los pobres”. Lo dijo sin reírse.

El Gobierno afirmó que no renovará el pacto anti-despidos con los empresarios. El plazo de vigencia de 90 días vence esta semana y no será actualizado ya que el inoperante Ministerio de Trabajo aduce que "se estabilizó" la situación laboral. Otra lectura es sencillamente que por el lado empresarial no dieron importancia alguna al pacto y por el lado del gobierno los despidos son parte del plan de gobierno. Lo que queda claro es que fue una puesta en escena más que cayó por su propio peso.

El poder judicial y la justicia

Habituados al espectáculo de ciertos personajes del Poder Judicial [retroexcavadoras, detención de algunos en el aeropuerto ante la prensa, cascos y esposas, etc…], cada vez más alejados de la "justicia independiente”, no tenemos elemento alguno para confiar, en lo general – y con importantes excepciones – de que en nuestro país la división de poderes sea una realidad. Un poder legislativo cooptado por lo que en otro tiempo quisieron llamar "escribanía” y un poder judicial cómplice no permiten vislumbrar que la democracia sea una realidad presente en nuestro país.

Pero como no todos los miembros de poder judicial pertenecen al "partido de gobierno”, celebramos tanto el freno a los tarifazos que perjudican el día a día de la población afectando especialmente a los pobres, como otros frenos como es el caso de los aumentos del precio del subte en la Ciudad de Buenos Aires.

En muchas ocasiones los que predican "paz” o "felicidad” se asemejan a los "falsos profetas” de la Biblia. Es la fidelidad al proyecto de Dios lo que debe comprometer nuestra palabra y nuestra acción pastoral. Algunos como Carlos, Gabriel, Wenceslao y el padre obispo Enrique, mártires riojanos, dieron la vida por no silenciar la posición de Dios ante la muerte, la injusticia o los sistemas perversos que miran las cuentas o lo establecido antes que la vida digna o los derechos conculcados. Siguiendo la palabra de Dios y el testimonio de nuestros mártires es que elegimos seguir hablando y denunciando.

