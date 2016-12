El mosquito común puede hacer parte del ciclo de transmisión del Zika virus.

ENTREVISTAS

10.08.2016

Adital

Entrevista con Constância Ayres Lopes



"Nosotros mostramos en laboratorio que el Culex quinquefasciatus (mosquito o ‘muriçoca’) cumple con estas dos etapas, o sea, es posible infectarlo artificialmente en laboratorio y ese mosquito consigue replicar el virus en la glándula salivar y liberar el virus en la saliva”, informa la bióloga.



Imagem: www.diariodaregiao.com.br

"Colectamos muestras de mosquitos en las casas de pacientes con Zika y conseguimos detectar el virus en algunas de ellas, lo que demuestra que el doméstico puede hacer parte del ciclo de transmisión de este virus”, dice Constância Ayres Lopes, integrante del equipo del Instituto Aggeu Magalhães – IAM, de la Fiocruz en Recife, Pernambuco, que clasificó el mosquito común, también conocido como ‘muriçoca’ (Culex quinquefasciatus), como uno de los vectores que ha transmitido el Zika virus en Brasil.

A pesar de los testes ya realizados, Constância señala, en la entrevista a continuación, concedida a IHU On-Line por e-mail, que todavía no se sabe "cuál es la importancia del Culex en la epidemia de Zika, o sea, si él es un vector importante o no.” Caso sea confirmado que el Culex es un vector primario, dice, "estrategias de control deberán ser criadas para combatir esta especie también y no solamente el Aedes aegypti.” Inclusive, puntúa, "los países que no tienen el Aedes aegypti y que creían estar libres del Zika, deberán preocuparse también, pues muy probablemente en esos países existe el Culex.”

De acuerdo con la bióloga, en Brasil, el Culex "no es combatido porque no es un vector importante.” Apenas en Recife se realiza el control de esa especie, porque allí "él es vector de Wuchereria bancrofti, un gusano que causa la filariosis”, también conocida popularmente como elefantiasis, y que causa hinchazón y espesamiento de la piel y tejido subyacentes.

Las evidencias sobre la relación del mosquito común con el ZiKa virus fueron divulgadas en el inicio del mes pasado, pero según la investigadora, por el momento no hay nuevas informaciones al respecto y el Culex está siendo estudiado en otras ciudades del país.

Constância Ayres Lopes es graduada en Ciencias Biológicas y tiene maestría en Genética por la Universidad Federal de Pernambuco – UFPE y doctorado en Biología Celular y Molecular por la Fundación Oswaldo Cruz – Fiocruz. Es investigadora Titular en Salud Pública del Centro de Estudios Aggeu Magalhães, Fiocruz-PE. Actualmente ocupa el cargo de Vice directora de Enseñanza e Información en la Fiocruz-PE.

La entrevista es de Patricia Fachin | Traducción de Juan Luis Hermida.

Lea aquí parte de la entrevista.



Foto: Fiocruz

IHU On-Line – ¿Cómo fue hecha la descubierta de que el mosquito Culex quinquefasciatus, conocido como mosquito doméstico también puede transmitir el virus que causa microcefalia? ¿Qué hace con que el mosquito doméstico también pueda transmitir el Zika virus?

Constância Ayres Lopes – Para incriminar una especie como vector es necesario cumplir algunas etapas: primero, probar que aquella especie es susceptible a la infección por el patógeno, segundo, probar que ella puede transmitir aquel patógeno. Esas dos etapas experimentales hechas en laboratorio, a través de alimentación sanguínea artificial con el virus. Son estudios de competencia vectorial, que demuestran que el mosquito se infecta y permite la replicación del virus en su interior hasta llegar a la glándula salivar, de donde él es transmitido para otro hospedero. Nosotros mostramos en laboratorio que el Culex quinquefasciatus (‘muriçoca’ o mosquito) cumple estas dos etapas, o sea, es posible infectarlo artificialmente en laboratorio y este mosquito consigue replicar el virus en la glándula salivar y liberar el virus en la saliva.

Después, en tercer lugar es preciso mostrar que esta especie de mosquito se alimenta de aquel hospedero (en el caso, el hombre). Eso no lo precisamos probar, pues todo el mundo ya sabe y ya está bien establecido en la literatura la preferencia del mosquito por el hombre. Por último es necesario mostrar que, en la naturaleza, el mosquito se encuentra naturalmente infectado. Entonces colectamos muestras de mosquitos en las casas de los pacientes con Zika y conseguimos detectar el virus en algunas de ellas, lo que demuestra que él puede hacer parte del ciclo de transmisión de este virus.