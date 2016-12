Conflicto armado

09.08.2016

Adital



Ex presidente Álvaro Uribe anuncia campaña por el no en el plebiscito.Foto: @AlvaroUribeVel

Un paso fundamental para el acuerdo de paz enColombiaes la aprobación de las negociaciones realizadas enLa Habana,Cuba, por medio de un referendo público. Contrario al proceso de paz, el ex presidente de Colombia Álvaro Uribe anuncio el día 3/8/2016 que hará campaña por el NO en el plebiscito que pone un punto final al conflicto entre el gobierno del país y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - FARC . Investigaciones divulgadas en los últimos días indican una preferencia de la población por no refrendar el acuerdo. La votación debe ser realizada dentro del 2016.Uribese ha opuesto al proceso de paz desde el inicio de las negociaciones, que sucedieron enLa Habana,Cuba, pero había dudas si él haría campaña por el NO o por la abstención. El acuerdo de paz es impulsado por el actual presidente Juan Manuel Santos , a quien Uribe se opone.

Ellos eran aliados, ySantosfue electo en 2010 como sucesor deUribe. Pero, una vez en el gobierno,Santosse distanció de las políticas deUribe, que terminó de romper con él en el 2012.Santosfue reelegido en 2014, venciendo en segundo turno al candidatoÓscar Iván Zuluaga, delCentro Democrático, partido deUribe. ParaUribe, que presidió el país entre 2002 y 2010 y hoy es senador, "solamente nos resta la opción de decir SI a la paz votando NO en el plebiscito”.





Las investigaciones sobre el plebiscito

La primera encuesta de opinión realizada después de la aprobación de plebiscito por la Suprema Corte mostró que el 35,9% de los colombianos votaría NO, mientras que el 27% votaría SÍ. Mientras tanto, hay margen para cambios. El 6% están indecisos, y el 29,1% dicen que quieren abstenerse.

Una investigación del Instituto Ipsos, publicada el día 7/8/2016, indica 50% al NO y 39% al SÍ. Esa encuesta reveló también que la mayoría de los colombianos es pesimista en relación al éxito del acuerdo. Investigaciones realizadas anteriormente mostraban otro cuadro, que favorecía el SI. Todavíano hay fechapara la realización del plebiscito o pregunta definida.

En su decisión, de julio, la Suprema Corte también estipuló que basta la aprobación del13% del electorado, o 4,5 millones de votos, para que el acuerdo sea refrendado. Ese era el número establecido por el Gobierno, y que fue ratificado por el Congreso. O sea, basta una victoria del SI, aunque sea una elección de alta abstención, para que el acuerdo sea aprobado.

Los avances en el proceso de paz

La oposición a los acuerdos no viene solamente de los sectores ligados aUribe. Representantes del Ejército de Liberación Nacional - ELN, un actor importante en la resolución definitiva del conflicto enColombia, denunciaron lo que ven como una tentativa de polarizar la sociedad entreSantosyUribe, que serían solamente partes opuestas de una misma oligarquía.

Mientras una porción de la población se opone a él, el proceso de paz sigue su camino. Están previstas para esta semana visita de integrantes del gobierno, de la sFARC y observadores de la Organización de las Naciones Unidas - ONU a los territorios ocupados por la guerrilla, las llamadas zonas transitorias de normalización. De acuerdo con lo acordado en las negociaciones de paz, las FARC permanecerán en 23 zonas de concentración y en 8 campamentos por hasta 180 días después de la firma del acuerdo. Ese es el periodo que ellas tienen para entregar sus armas.

Por João Flores da Cunha / IHU y agencias | Traducción: Mariana Szájbély