Bases militares de EEUU en Colombia apuntan a Venezuela

Infecunda

Ser infecunda es una decisión que me duele, pero que no me arrepiento de haber tomado. Porque prefiero consumirme sola que desgraciarle la vida a mis hijos. Tal vez sea esa la muestra de amor más grande que yo le pueda dar a esa ilusión de adolescente, no traerlos al caos que es mi vida y arrastrarlos conmigo. Los liberé de mí, de mi trastorno. De mi incomunicación. De mi hiel. De esta herida profunda, sangrante, que es mi vida.